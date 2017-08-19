Фарфан сыграет с первых минут в нападении у «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на гостевой матч седьмого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена».
С первых минут в составе «железнодорожников» на поле выйдет восстановившийся от повреждения перуанский нападающий Джефферссон Фарфан.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Корян, Лысов, Галаджан.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало встречи — в 17:30 мск.