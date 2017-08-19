«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Суонси» со счётом 4:0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» в гостях со счётом 4:0 разгромил «Суонси Сити».
В конце первого тайма Эрик Бейи вывел манкунианцев вперёд, на 80-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а две минуты спустя голом отметился Поль Погба. Окончательный результат на 84-й минуте установил вышедший на замену во втором тайме Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.