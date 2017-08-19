«Спартак» — «Локомотив»: «Чемпионат» начал прямой эфир с «Открытие Арены»

«Чемпионат» начал прямой эфир со стадиона «Открытие Арена», на котором сегодня, 19 августа, «Спартак» примет «Локомотив» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги.
Следить за атмосферой вокруг стадиона перед началом московского дерби можно на странице «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени. «Локомотив» (13 очков) подходит к этой встрече, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, а «Спартак» (8) находится на девятой строчке.
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