«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в Екатеринбурге

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» встречались местный «Урал» и московский ЦСКА.
Завершился матч вничью со счётом 0:0. В концовке «армейцы» могли забить, но хозяев от гола спас голкипер Ярослав Годзюр.
«Урал», который наряду с «Зенитом» не знает поражений в нынешнем первенстве, завершил вничью шестой матч из семи и в таблице российского чемпионата располагается на седьмой строчке, имея в активе девять очков. ЦСКА, который впервые в этом сезоне сыграл вничью, занимает четвёртое место, набрав 13 баллов.
С подробной таблицей РФПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».