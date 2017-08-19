Гончаренко: ЦСКА не хватало энергии впереди в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«Не заметил, что два разных тайма было. Во втором тайме мы прибавили, но этого не хватило, чтобы победить. Думаю, энергии впереди нам не хватало, остроты в моментах или, может быть, даже быстроты принятия решений. Естественно, хотелось победить, как и в любом другом матче.
В принципе, доволен тем, как футболисты вышли на замену. Это гораздо лучше, чем в предыдущей игре», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
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