Моуринью: «МЮ» со спокойствием ждал момента, чтобы убить игру с «Суонси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Суонси Сити» (4:0) в матче второго тура чемпионата Англии.
«Мы контролировали игру на протяжении почти всех 90 минут. Говорю «почти», потому что был момент, когда у них был шанс, а мы на секунду потеряли уверенность в себе. Впрочем, „МЮ“ со спокойствием и последовательностью ждал момента, чтобы убить игру.
Я чувствовал себя уверенно, вы могли увидеть это, взглянув на меня во время матча. Футбол — это футбол, и в любой момент команда может сделать ошибку, поэтому я не был полностью расслабленным. Игроки на скамейке помогают мне.
Антони Марсьяль упорно работает, он уверен в себе. Франкоязычные партнёры по команде помогают ему достигнуть уровня, на котором он должен играть", — цитирует Моуринью BBC Sport.