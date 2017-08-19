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Гончаренко: иногда ощущаю эстетическое удовольствие от игры ЦСКА, иногда — нет

19 августа 2017, суббота. 17:20 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выступил на пресс-конференции после гостевого матча 7-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:0).

«Достаточно боевая игра. Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то — нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя «Урал» оборонялся очень хорошо. Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается, что мы провели напряжённый поединок.

Ощущаю ли эстетическое удовольствие от игры команды? Иногда да, иногда — нет. Сегодня моментами — да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30 матчах.

В «Урал» пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление", — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Наставнику ЦСКА был задан вопрос, как выступать в Лиге чемпионов с такой игрой, как сегодня.

«Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то — нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне. Матч с «Янг Бойз» — определяющий для трансферной кампании? С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны», — ответил Гончаренко.

«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в Екатеринбурге
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Урал Виктор Гончаренко
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19 августа 2017, суббота
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