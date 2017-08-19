Пиоли: Калинич показал непрофессиональное поведение

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли назвал непрофессиональным поведение нападающего команды Николы Калинича. Хорват не явился на последние тренировки «фиалок», ожидая своего перехода в «Милан».
«С самого начала я говорил, что ситуацию с Калиничем надо уладить как можно быстрее, это было в интересах как клуба, так и игрока. Конечно, Никола показал непрофессиональное поведение. Очевидно, что в переговорах что-то пошло не так», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Калинич перешёл в «Фиорентину» в 2015 году из «Днепра». Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.
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