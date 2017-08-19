Боррьелло подписал контракт с итальяским клубом СПАЛ

Состав новичка итальянской Серии A, клуба СПАЛ, пополнил бывший нападающий «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Марко Боррьелло. СПАЛ официально объявил о подписании двухлетнего контракта с 35-летним итальянским форвардом, последним клубом которого был «Кальяри».
Кроме того, СПАЛ арендовал у «Кальяри» на один год с правом выкупа при определённых условиях 26-летнего польского защитника Бартоша Саламона.
В прошлом сезоне Боррьелло провёл за «Кальяри» 36 матчей (16 голов) в итальянском чемпионате, а Саламон сыграл в 15 матчах.
«Кальяри» объявил о продлении контракта с Боррьелло