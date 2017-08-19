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Боррьелло подписал контракт с итальяским клубом СПАЛ

19 августа 2017, суббота. 18:04 Футбол

Состав новичка итальянской Серии A, клуба СПАЛ, пополнил бывший нападающий «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Марко Боррьелло. СПАЛ официально объявил о подписании двухлетнего контракта с 35-летним итальянским форвардом, последним клубом которого был «Кальяри».

Кроме того, СПАЛ арендовал у «Кальяри» на один год с правом выкупа при определённых условиях 26-летнего польского защитника Бартоша Саламона.

В прошлом сезоне Боррьелло провёл за «Кальяри» 36 матчей (16 голов) в итальянском чемпионате, а Саламон сыграл в 15 матчах.

«Кальяри» объявил о продлении контракта с Боррьелло
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кальяри СПАЛ Марко Боррьелло
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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