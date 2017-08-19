«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Мане

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле со счётом 1:0 обыграл «Кристал Пэлас». Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Садио Мане.
«Саутгемптон» дома выиграл со счётом 3:2 у «Вест Хэма». «Молотобойцы» уступали два мяча после голов Маноло Габбьядини и Душана Тадича, реализовавшего пенальти. Кроме того, гости остались вдесятером ещё в первом тайме из-за удаления Марко Арнаутовича. Однако благодаря дублю Хавьера Эрнандеса подопечные Славена Билича сумели сравнять счёт. Тем не менее в концовке «святые» получили право на пенальти, который реализовал Чарльз Остин.
«Лестер Сити» дома выиграл со счётом 2:0 у «Брайтон энд Хоув Альбион» — голами отметились Синдзи Окадзаки и Гарри Магир.
Что касается остальных результатов тура, то «Уотфорд» в гостях выиграл у «Борнмута» (2:0), а «Вест Бромвич Альбион» обыграл на выезде «Бёрнли» (1:0).