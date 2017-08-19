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«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Мане

19 августа 2017, суббота. 18:59 Футбол

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле со счётом 1:0 обыграл «Кристал Пэлас». Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Садио Мане.

«Саутгемптон» дома выиграл со счётом 3:2 у «Вест Хэма». «Молотобойцы» уступали два мяча после голов Маноло Габбьядини и Душана Тадича, реализовавшего пенальти. Кроме того, гости остались вдесятером ещё в первом тайме из-за удаления Марко Арнаутовича. Однако благодаря дублю Хавьера Эрнандеса подопечные Славена Билича сумели сравнять счёт. Тем не менее в концовке «святые» получили право на пенальти, который реализовал Чарльз Остин.

«Лестер Сити» дома выиграл со счётом 2:0 у «Брайтон энд Хоув Альбион» — голами отметились Синдзи Окадзаки и Гарри Магир.

Что касается остальных результатов тура, то «Уотфорд» в гостях выиграл у «Борнмута» (2:0), а «Вест Бромвич Альбион» обыграл на выезде «Бёрнли» (1:0).

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Мане – 73
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Габбьядини – 11, 2:0 – Тадич – 38 (пен), 2:1 – Эрнандес – 45, 2:2 – Эрнандес – 74, 3:2 – Остин – 90+3 (пен)
Удаления: нет – Арнаутович, 33
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Окадзаки – 1, 2:0 – Магир – 54
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
0 : 2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Ришарлисон – 73, 0:2 – Капу – 86
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
0 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 – Робсон-Кану – 71
Удаления: нет – Робсон-Кану, 83
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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