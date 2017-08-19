Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи» на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, М'Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Жонатас.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Сигурдссон, Санчес, Самбрано, Бурлак, Сонг, Лестьенн, Цакташ, Махатадзе, Рочина, Азмун.
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Фибель, Багаев, Тетрашвили, Афонин, Яковлев, Карасёв, Хубулов, Маркелов.
Запасные: Будаков, Брызгалов, Кацаев, Липартия, Хадарцев, Гулиев, Базелюк, Долгов, Мамтов, Лескано.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Анжи». Начало — в 20:00 мск.