Ари: смотреть за матчами со стороны тяжело, планирую вернуться через три месяца

Восстанавливающийся после травмы форвард «Локомотива» Ари рассказал, когда планирует вновь выйти на поле. Бразилец получил повреждение 21 июля во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.
«Рассчитываю вернуться на поле через три месяца. Пока тренируюсь без мяча, но теперь могу нормально бегать. Хочу как можно скорее вернуться и помочь команде. Смотреть за матчами со стороны невероятно тяжело», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Ари: ругательства с моей стороны никогда не направлены в адрес игроков или судьи