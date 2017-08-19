Клопп: сегодня «Энфилд» стал разницей между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче второго тура чемпионата Англии.
«Это была тяжелая игра. Понятию не имею, сколько именно процентов времени мы владели мячом, но достаточно много. У нас были моменты в первом тайме, но нужно было оставаться терпеливыми, поскольку игроки соперника располагались очень глубоко.
Мы долго не могли забить, но зато не получали контратак в ответ. Второй тайм мы провели лучше, особенно его первую часть. Мне понравился гол, потому что он был забит в результате контрпрессинга, а не просто голевого момента.
В целом я полностью доволен тем, как мы справились с задачей. «Энфилд» нам очень помог, думаю, сегодня он стал разницей между командами", — цитирует Клоппа BBC Sport со ссылкой на эфир Sky Sports.