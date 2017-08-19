«Спартак» потерял очки на своём поле впервые с сентября прошлого года

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» проиграл со счётом 3:4 «Локомотиву».
Красно-белые потеряли очки на домашнем поле в матче чемпионата впервые с 25 сентября прошлого года. Тогда команда Массимо Карреры со счётом 0:1 проиграла «Уфе» в 8-м туре Премьер-Лиги.
По итогам сегодняшней победы «Локомотив» набрал 16 очков и сравнялся с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Спартак» с 8 очками располагается на 10-й строчке.
«Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя 2:0 после первого тайма