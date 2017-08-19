Самедов: из-за меня «Спартак» проиграл, приношу всем свои извинения

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принёс извинения за своё удаление в концовке первого тайма матча с «Локомотивом» (3:4) в седьмом туре российской Премьер-Лиги. Самедов получил вторую жёлтую карточку за симуляцию при счёте 2:0 в пользу красно-белых.
«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео, на котором Самедов извинился за удаление в матче с «Локомотивом», можно посмотреть на «Чемпионате».
Симонян: Самедов подвёл «Спартак», за его жёлтые карточки прощения нет