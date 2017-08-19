Д. Баринов: пусть говорят, что «Локо» посыплется, а мы будем играть и выигрывать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Эмоции уже остыли. Хорошо, что выиграли, переломили ход встречи. Такие встречи запоминаются, будем двигаться дальше от матча к матчу. Мы выходим и играем в каждой игре на победу — не важно, «Ахмат» это, «Спартак» или «Зенит». Сегодня это удалось. Пусть говорят, что «Локо» посыплется, а мы будем играть и выигрывать матчи. Думаю, удаление Самедова было ключевым моментом матча.
Сёмин подбадривал, говорил не вешать нос, что у нас ещё 45 минут, чтобы переломить ход встречи. Он сказал забить быстрый гол — так и получилось. Перестроились с пятерых защитников на четырёх, я ушёл в центр поля и, по установке Сёмина, начал играть ближе к атаке. Забрал майку на память, повешу дома", — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.