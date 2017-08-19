В. Денисов: рад вернуться в строй и надеюсь, что дальше будет только лучше!

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов, который в начале июня успешно перенёс операцию в Германии в связи с полученной в конце сезона травмой спины, поделился впечатлениями от выездного матча 7-го тура РФПЛ со «Спартаком» (4:3). Эта игра стала для Денисова первой после возвращения. Защитник появился на поле в перерыве.
«Всех с очень трудной победой! Я рад вернуться в строй и надеюсь, что дальше будет только лучше! Спасибо всем, кто был сегодня с нами», — написал Денисов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
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