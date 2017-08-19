Гол в концовке принёс «Факелу» победу над «Балтикой»

«Факел» одержал минимальную победу над «Балтикой» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол забил вышедший на замену нападающий воронежской команды Александр Алхазов. 33-летний футболист на 81-й минуте реализовал пенальти.
«Факел» набрал восемь очков и покинул зону вылета Футбольной национальной лиги, поднявшись на 15-е место. «Балтика» (14) занимает в турнирной таблице восьмую строчку.