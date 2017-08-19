Бердыев — о матче «Рубина» с «Анжи»: иногда крупная победа может быть во вред

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Анжи» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«При любом счёте есть определённые моменты, которые нужно исправлять. Даже во втором тайме их было достаточно.
Ожидал ли, что «Анжи» так рассыплется? Не думал об этом, я думал о своей команде. Что касается крупной победы, то иногда она во вред», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
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