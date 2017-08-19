Бубнов: Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления?!

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении подопечных Массимо Карреры от «Локомотива» со счётом 3:4 в домашнем матче 7-го тура РФПЛ. После семи игр в активе «Спартака» 8 очков, с этим показателем команда занимает на данный момент 10-е место в турнирной таблице.
«Сёмин переиграл Карреру тактически. Его замены сработали, а Массимо ошибся с Мельгарехо. Плюс сегодня средняя линия „Локо“ сильнее всех.
Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять? «Спартак» шёл к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?!
Команда функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне, потому чемпионская модель игры и не работает», — цитирует Бубнова «Спорт FM».