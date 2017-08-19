Тошич: я не веду переговоров с «Партизаном» и не вернусь туда

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Партизане». Ранее в сербской прессе появились новости, согласно которым белградский клуб близок к подписанию контракта с 30-летним футболистом.
«Я смотрел матч «Партизана» с «Видеотоном», но на этом всё. Я не веду переговоров с «Партизаном», хотя слежу за этим клубом в течение многих лет с тех пор, как ушёл из него. Но на данный момент я туда не вернусь.
У меня есть несколько предложений, на следующей неделе многое должно проясниться», — цитирует Тошича Sportske.
Этим летом Тошич стал свободным агентом, проведя семь предыдущих сезонов в ЦСКА.