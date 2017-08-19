«Зенит» сделал «Индепендьенте» улучшенное предложение о трансфере Ригони

«Зенит» сделал «Индепендьенте» новое предложение на улучшенных условиях о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони, информирует TyC Sports. О деталях предложения ничего не сообщается, при этом оно должно полностью устроить аргентинский клуб, утверждает источник.
Если «Индепендьенте» ответит «Зениту» отказом, сине-бело-голубые прекратят попытки приобрести Ригони. Ранее аргентинцы не хотели продавать 24-летнего футболиста питерской команде, так как их не устроило, что «Зенит» предоставил им банковские гарантии Банка Москвы.
Тренер «Индепендьенте»: похоже, «Зенит» не будет приобретать Ригони