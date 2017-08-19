«Рубин» — «Анжи» — 6:0. Видеообзор самой крупной победы казанцев в РФПЛ

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Вадима Скрипченко, сменившего на посту главного тренера Александра Григоряна.
В дебюте игры мяч после заброса отскочил к Жонатасу, и он метров с 15 расстрелял дальний угол. На 15-й минуте казанцы накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной, мяч отскочил к Гёкденизу Караденизу, который тут же сориентировался и аккуратным «черпаком» послал снаряд за шиворот вратарю. На 31-й минуте Карадениз мягко забросил мяч в штрафную за спины защитникам, а Жонатас с лёта пробил под перекладину.
В середине второго тайма хозяева быстро разыграли угловой, Эльмир Набиуллин с фланга навесил во вратарскую, мяч вылетел из гущи игроков, ударился о газон и влетел в дальний угол. На 85-й минуте Максим Лестьенн с правого края вошёл в штрафную, сместился к центру и сделал скидку на Янна М'Вила, который метров с двадцати пробил впритирку со штангой. Минуту спустя Карадениз сделал длинный перевод в свободную зону на Лестьенна, тот дошёл до штрафной, обыграл защитника и беспрепятственно расстрелял нижний угол ворот.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.