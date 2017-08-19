Гризманн в 253-м матче впервые удалён с поля в Примере

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был удалён с поля в середине второго тайма матча первого тура испанской Примеры с «Жироной». На 67-й минуте Гризманн упал в чужой штрафной, симулировав нарушение правил. Однако судья не увидел в эпизоде фола со стороны игрока хозяев.
Гризманн, проведший 253 матча в чемпионате Испании, впервые был удалён с поля в рамках этого турнира.
Cледить за основными событиями матча первого тура испанской Примеры «Жирона» — «Атлетико» можно на «Чемпионате». К 85-й минуте счёт 2:2.