Сигурдссон: в первые дни в Казани я получил травму, но сейчас всё в порядке

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон после победы над «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ поделился впечатлениями от дебюта в команде. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Сигурдссон вышел на замену во втором тайме.
«К сожалению, в один из первых дней в Казани я получил травму, поэтому не смог сразу помочь команде. Сейчас чувствую себя отлично и готов играть. Таким результатом в дебюте, конечно, доволен. Очень рад такой победе «Рубина».
После смены главного тренера от «Анжи» можно было ожидать чего угодно, но сегодня мы не дали сопернику много шансов. У нас многое получалось», — цитирует Сигурдссона «Спорт БИЗНЕС Online».
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