«Наполи» стартовал в Серии А с выездной победы над «Вероной»

«Наполи» выиграл у «Вероны» в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На 32-й минуте игрок хозяев Самуэль Супрайен отправил мяч в свои ворота. В концовке первого тайма Аркадиуш Милик удвоил преимущество «Наполи».
В середине второго тайма Фаузи Гулам забил третий мяч хозяев. На 82-й минуте Эльсеид Хюсай был удалён с поля и оставил «Наполи» в меньшинстве, а Джампаоло Паццини с пенальти отыграл один мяч.
«Ювентус» разгромил «Кальяри» в первом матче сезона Серии А