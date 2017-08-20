Цорк: если требования «Боруссии» по Дембеле будут удовлетворены, мы отпустим его

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Усмана Дембеле в «Барселону».
«У нас чёткая позиция по поводу Дембеле. Если наши требования по игроку будут удовлетворены, мы отпустим его. Если же предложение по Дембеле не будет соответствовать нашим требованиям, он останется в «Боруссии». Мы не будем тянуть с этим решением до последнего дня трансферного окна», — цитирует Цорка Sport.
Ранее «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле. Сам Усман согласовал условия личного контракта с каталонцами и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.