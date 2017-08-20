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Коломейцев: Тарасов помог мне надеть щитки, так что забивал с его помощью

20 августа 2017, воскресенье. 00:59 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.

«Удаление Самедова повлияло на игру. Во втором тайме стало легче, Баринов забил быстрый гол. Когда выходил на замену, установки как таковой не было. Баринов получил травму, так что мы спешили. Быстро переоделся и отправился на поле. Но было понятно, что мы играем в большинстве и что нужно забивать третий гол. Так получилось, что забить удалось мне.

Хочу сказать спасибо Диме Тарасову. Перед выходом на поле он помог мне надеть щитки (смеется). Так что забивал с его помощью", — цитирует Коломейцева сайт «Локомотива».

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив»
Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Александр Коломейцев Дмитрий Тарасов
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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