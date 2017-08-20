Полузащитник «Ниццы» Вальтер сыграл c «Генгамом» с ценником на экипировке

Полузащитник «Ниццы» Реми Вальтер, ставший автором второго гола в ворота «Генгама» во втором туре французской Лиги 1, принял участие в этом матче, не оторвав ценник от игровой формы. Телевизионные камеры зафиксировали висящий на его футболке ценник во время празднования взятия ворот соперников на старте второго тайма.
«Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции со счётом 2:0, в этой игре дебютировал полузащитник из Нидерландов Уэсли Снейдер.
Видео эпизода с празднованием гола Вальтером доступно для просмотра в «Твиттере».
«Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера