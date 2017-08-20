Стоичков на презентации Паулиньо: Бартомеу, я свободен

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков с юмором отреагировал на подписание контракта с бразильцем Паулиньо, в ходе презентации новичка на «Камп Ноу», продемонстрировав, что и сейчас готов защищать цвета каталонского клуба.
«Бартомеу, я свободен», — пошутил легендарный футболист в адрес нынешнего главы команды из Барселоны.
Свои навыки владения мячом 51-летний болгарин показал у телевизионной студии на стадионе. Видеозапись, опубликованную журналистами издания Marca, можно посмотреть здесь.
В составе «Барселоны» первой половины 90-х Стоичков стал четырёхкратным чемпионом Испании, выиграл ряд национальных Кубков, стал обладателем Кубка европейских чемпионов, Суперкубка УЕФА и Кубка кубков УЕФА.
Клубный магазин «Барселоны» не получил ни одного заказа футболки Паулиньо