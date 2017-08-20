СМИ: «Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Диего Косты за € 45 млн

Нападающий «Челси» Диего Коста вернётся в «Атлетико», согласно договорённостям, достигнутым лондонским и мадридским клубами. Об этом сообщают источники испанской радиостанции Radio Estadio. Англичане получат € 45 млн и € 10 млн возможных бонусов в зависимости от спортивных успехов форварда.
Ранее мятежный футболист отказался возвращаться в Лондон из Бразилии, ожидая решения клубов. «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки, Коста был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму порядка £ 300 тыс. (около € 330 тыс.), а если Диего продолжит игнорировать требования «Челси», общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн.
В составе «Атлетико» игрок, на которого больше не рассчитывают чемпионы Англии, выступал до 2014 года.