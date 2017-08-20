Зидан: в «Реале» нет команды «А» и команды «Б»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что для него нет игроков основного состава и запасных. Французский специалист сказал об этом перед выездным матчем 1-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», который состоится сегодня, 20 августа.
«Мы все находимся на одном и том же корабле, имея одинаковые задачи. В «Реале» нет команды «А» и команды «Б». У нас все футболисты важны, и ротация будет осуществляться всегда», — приводит слова Зидана Marca.
Наставник «сливочных» в очередной раз не исключил изменений в команде до 31 августа.
Зидан сравнялся с дель Боске по титулам, уступая лишь Муньосу и Моловни