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Венгер: у «Арсенала» забрали чистый гол, Ляказетт не был в офсайде

20 августа 2017, воскресенье. 09:21 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Сток Сити» (0:1) в матче второго тура английской Премьер-лиги.

«Это тот случай, когда можно злиться на себя, ведь мы не только упустили уйму моментов, но и позволили сопернику забить гол, не сумев защититься должным образом. Нам также не повезло в некоторых судейских решениях, так как у нас забрали чистый гол. Я пересматривал эпизод с Ляказеттом и уверен на сто процентов, что там не было офсайда. Мы потеряли три очка. У других команд будет шанс набрать эти очки там, где мы их потеряли», — цитирует Венгера сайт «Арсенала».

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Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон) Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Сток Сити Александр Ляказетт Арсен Венгер
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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