Тихонов: против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергией

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Тюменью» (2:0) в выездном матче 9-го тура ФНЛ.
«Мы минут пятнадцать привыкали к полю. Оно шикарное, но очень быстрое. Мы на таких полях в последнее время не играли. Поэтому первое время нам приходилось приспосабливаться. Организовывали комбинации, были подходы, но «Тюмень» неплохо оборонялась. Хорошо, что забили гол в первом тайме. Стало полегче, но очень много простых ошибок мы совершили в этом матче. Это давало возможность атаковать тюменской команде. Я очень рад, что забил Сергей Корниленко. В итоге мы победили 2:0. Кто-то скажет, что не по игре. Но я считаю, что могли забить как и больше, так и пропустить в какой-то момент.
Против нас все играют с удвоенной энергией. Поэтому наши футболисты всегда выкладываются по полной программе. В их действиях на тюменском поле не было вальяжности или расслабленности. Просто футбол – такая игра, где нужны голы. Забиваешь больше – становится легче играть. Во втором тайме шла обоюдоострая игра с равными моментами — могли закончить именно этот тайм, может быть, вничью, или голов должно было быть больше. У нас и выход один на один был, да и у тюменцев случались хорошие подходы. Я думаю, что болельщикам всё понравилось. Только наверняка не обрадовало, что их команда проиграла. «Тюмени» хочу пожелать удачи!» — цитирует Тихонова сайт ФНЛ.