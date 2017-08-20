Конте: в нынешних рыночных условиях £ 56 млн за Морату – хорошая цена

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о переходе форварда Альваро Мораты в лондонский клуб из «Реала». По данным Transfermarkt, синие заплатили за испанца £ 58,5 млн (около € 65 млн).
«Пожалуй, в нынешних рыночных условиях £ 56 млн за Морату – хорошая цена. В прошлом сезоне он не играл регулярно за «Реал» из-за конкуренции с Бензема. А в таких случаях футболисты иногда теряют форму и физические кондиции. Им нужно время, чтобы наверстать упущенное.
Хотим, чтобы Мората играл в «Челси» постоянно. Мой выбор не зависит от трансферной стоимости игроков. Можно заплатить за футболиста кучу денег и усадить его на лавку, если будет видно, что он не готов играть. Ни у кого нет гарантии выхода в стартовом составе», — цитирует Конте Goal.