Монтелла: меня не интересует, что многие считают «Милан» претендентом на титул

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал понять, что его команде нужно время для выхода на оптимальный уровень.
«Меня не интересует, почему многие называют «Милан» претендентом на скудетто. Мы подписали большое число новичков, но прежде всего нам нужно стать командой, а уже потом — командой-победителем.
Мы не должны ограничивать себя, но мы знаем, что в Италии есть более сыгранные команды. «Милану» понадобится время, чтобы вновь стать великим, но мы уже заложили для этого правильную основу», — цитирует Монтеллу пресс-служба россонери.
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