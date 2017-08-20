Бауэр: в «Рубине» все сыграли здорово, но Карадениз в матче с «Анжи» был лучшим

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал победу над «Анжи» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги и отметил, что команде будет не хватать форварда Жонатаса. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Бауэр выделил полузащитника Гёкдениза Карадениза.
«Мы очень довольны результатом, но уверен, что наша игра может быть лучше. Во втором тайме нам нужно было действовать спокойнее, лучше контролировать мяч. Хотя нужно понимать, что тяжело при счёте 3:0 играть на пределе. Карадениз показал, насколько он классный футболист. Все сыграли здорово, но Гёкдениз был лучшим. Он выделялся сегодня.
Нам будет не хватать Жонатаса. Он отличный игрок, сегодня забил два гола «Анжи». Очень важные голы. Я понимаю, что это потеря, но таков футбол. Когда появляется возможность сделать шаг вперёд, им нужно воспользоваться. Нам нужно будет компенсировать его уход как можно скорее. Стать ещё более сплочённой командой», — цитирует Бауэра «Спорт Бизнес Online».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.