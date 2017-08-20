Тренер «Оренбурга»: надо благодарить Бога, что мы одержали победу над «Лучом»

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Лучом-Энергией» (2:0) в домашнем матче 9-го тура ФНЛ.
«55 минут мы показывали добротный футбол. Были хорошие комбинации и моменты, но нам не удалось все реализовать. Во втором тайме мы подсели, и у нас закончились силы. Надо благодарить Бога, что мы одержали победу.
Хочу поблагодарить тренерский штаб, который очень мне помог за эти дни. Мне удалось быстро вникнуть. Вы сегодня видели, что у нас проблемы с функциональным состоянием. Во втором тайме команда стала допускать нелепости и ляпы. Была потеряна концентрация. Будем разбираться и смотреть. Нужно терпение и труд. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Они вытерпели», — цитирует Федотова сайт ФНЛ.
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