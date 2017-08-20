Бенитес: деньги — не главная проблема «Ньюкасла» на трансферном рынке

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Деньги — не главная проблема. Пришло время для того, чтобы сделать что-то. Мы не говорим о конкуренции с топ-клубами, мы говорим о середине таблицы. Команды, которые вышли в АПЛ вместе с нами — «Брайтон», «Хаддерсфилд» — потратили не так много денег, но подписали примерно по 10 новичков. Почему? Потому что Чемпионшип и АПЛ очень отличаются по своему уровню.
Клуб знает о моих желаниях. Я знаю, что некоторые вещи мы не можем изменить, но всё же мы могли бы сделать кое-что по-другому. Трансферное окно ещё не закрыто, поэтому мы постараемся сделать всё возможное, чтобы улучшить команду и создать хорошую атмосферу в коллективе», — цитирует Бенитеса Sky Sports.