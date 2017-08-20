Маротта: «Ювентус» не жалеет об уходе Бонуччи в «Милан»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мыслями о трансферах туринского клуба.
«Нет смысла говорить о Бонуччи. Главное, что мы не жалеем о его уходе, несмотря на его заявления.
Куадрадо, Алекс Сандро и Асамоа — никто из них не просил об уходе. Единственный, кто попросил не продавать его, — это Алекс Сандро, и мы очень довольны, поэтому, конечно же, будем отклонять предложения «Челси».
Асамоа упомянул о возможности перейти в «Галатасарай», но не просил отпустить его, как и Куадрадо. Такие ситуации в конце трансферного окна типичны, но мы не сожалеем об этом», — цитирует Маротту Football Italia.
Барцальи: Бонуччи был важен для «Ювентуса», но не так, как Роналду и Месси