Симеоне: то, как закончился матч с «Жироной», вызвало у меня приятные эмоции

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о ничьей с «Жироной» (2:2) в первом туре чемпионата Испании. В середине второго тайма «матрасники» остались вдесятером, но сумели отыграть два мяча.
«То, как закончился матч, вызвало у меня приятные эмоции. Команда продолжала сохранять желание бороться и идти до конца. Во втором тайме „Атлетико“ показал более агрессивную динамику в атаке, что привело к созданию моментов. Это связано в том числе с заменами», — цитирует Симеоне пресс-служба мадридского клуба.
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