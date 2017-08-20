Билич: «Вест Хэм» выбрал очень обидный способ проиграть «Саутгемптону»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в выездном матче второго тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:3). С 33-й минуты «молотобойцы» играли в меньшинстве.
«Мы очень разочарованы, потому что не набрали очков, хотя многое показали. Мы показали характер, мастерство, мы играли в меньшинстве и забили два мяча, а могли забить и больше. Это очень обидный способ проиграть матч.
Нет смысла говорить об удалении, я горжусь своей командой, они показали всё, что я просил. Ответственность, характер, командный дух. Мы не сдавались, несмотря ни на что», — цитирует Билича Sportsmole.
Билич: «МЮ» был лучше «Вест Хэма» во всём, ничего хуже я и представить не мог