Разгневанные болельщики «Ланса» попытались атаковать игроков по ходу матча

Матч четвёртого тура французской Лиги 2 между «Лансом» и «Брестом» был прерван на несколько минут. Встреча проходила в Лансе на стадионе «Феликс Болар» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Хозяева потерпели четвёртое поражение в турнире подряд.
По ходу второго тайма при счёте 3:1 в пользу «Бреста» разгневанные болельщики «Ланса» выбежали на поле и попытались атаковать игроков, из-за чего игра была прервана.
Спустя несколько минут матч возобновился, но уйти от поражения хозяева не сумели.
Видео доступно на Youtube.