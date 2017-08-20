Гвардиола: Гюндоган боролся с травмами два года, нужно дать ему время

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности игроков к домашнему матчу 2-го тура АПЛ с «Эвертоном» (21 августа).
«Игроки в хорошей форме. Новых травм нет. Илкай Гюндоган уже сыграл в первом матче после длительной паузы. Менди ещё не полностью восстановился, но близок к возвращению в строй. Фабиан, как и Менди, скоро будет с командой. Остальные игроки готовы к матчам.
Илкай принял участие в матче с «Жироной», так что посмотрим, будет ли он готов. Он тренируется без каких-либо трудностей, но, поскольку Илкай боролся с травмами на протяжении двух лет, ему нужно дать время на полное восстановление сил. Но он провёл немного времени на поле во время матча с «Жироной» — это первый шаг», — цитирует Гвардиолу сайт «Сити».
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