Игрок «Гамбурга» Мюллер получил травму, празднуя гол, и выбыл на семь месяцев

Полузащитник «Гамбурга» Николай Мюллер получил травму в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги против «Аугсбурга». Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0.
На 8-й минуте футболист забил гол, который в итоге стал победным, но повредил переднюю крестообразную связку колена, празднуя взятие ворот. Пресс-служба «Гамбурга» сообщила, что игрок перенесёт операцию и пропустит 7 месяцев.
Видео, на котором видно, как Мюллер получает травму, доступно в «Твиттере».