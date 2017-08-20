Португальский колдун заявил, что Роналду был проклят, пропустив похороны отца

Португальский колдун Фернандо Ногейра, более известный по прозвищу Фафе, заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду был проклят после того, как пропустил похороны своего отца в 2005 году, чтобы сыграть за сборную Португалии с командой России (0:0) в отборочном матче ЧМ-2006. По мнению колдуна, из-за этого Роналду в последнее время преследуют неудачи.
Напомним, этим летом прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов. Также португалец недавно получил 5-матчевую дисквалификацию за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).
«Роналду был ослаблен духовно и психологически. Он пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер, и это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долго не разговаривал с ним. Я был бы счастлив помочь Роналду. Для него я бы сделал это бесплатно», — цитирует колдуна Goal.