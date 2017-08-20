175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Португальский колдун заявил, что Роналду был проклят, пропустив похороны отца

20 августа 2017, воскресенье. 12:59 Футбол

Португальский колдун Фернандо Ногейра, более известный по прозвищу Фафе, заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду был проклят после того, как пропустил похороны своего отца в 2005 году, чтобы сыграть за сборную Португалии с командой России (0:0) в отборочном матче ЧМ-2006. По мнению колдуна, из-за этого Роналду в последнее время преследуют неудачи.

Напомним, этим летом прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов. Также португалец недавно получил 5-матчевую дисквалификацию за толчок судьи в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

«Роналду был ослаблен духовно и психологически. Он пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер, и это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долго не разговаривал с ним. Я был бы счастлив помочь Роналду. Для него я бы сделал это бесплатно», — цитирует колдуна Goal.

Роналду — о дисквалификации на 5 матчей: это называется травлей!
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
13:38 Самедов: я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания
13:37 Почеттино: рост власти игроков — это не шутки, а реальная проблема футбола
13:23 С. Индзаги: после победы над «Ювентусом» люди снова начали говорить о «Лацио»
13:13 Виллиан: надеюсь, «Челси» снова обыграет «Тоттенхэм» на «Уэмбли»
13:12 Конте: Канте способен приспособиться к любому партнёру
13:01 Бабурин: тысяча процентов, что «Енисей» забил «Зениту-2» второй мяч из офсайда
12:59 Португальский колдун заявил, что Роналду был проклят, пропустив похороны отца
12:58 Моуринью: я хочу посмотреть, как «МЮ» будет вести себя, уступая в счёте
12:42 Рейнгольд: Ал. Миранчук мог сделать Глушакова инвалидом на всю жизнь
12:41 Калачёв: я сам решил, что буду бить пенальти в «Ростове», уверен в своих силах
12:28 Игрок «Гамбурга» Мюллер получил травму, празднуя гол, и выбыл на семь месяцев
12:23 Гарай, которого хотел купить «Спартак», на следующей неделе перейдёт в «Ювентус»
12:17 Лебедев: поступок Самедова должен послужить примером всем футболистам
12:15 «Рубин» поборется с «Локомотивом» за нападающего «Црвены Звезды» Боакье
12:05 На матче «Барселона» — «Бетис» будут усилены меры безопасности
11:54 Клукас: я не отказывался играть за «Халл» в матче с «Куинз Парк Рейнджерс»
11:53 Гвардиола: Гюндоган боролся с травмами два года, нужно дать ему время
11:47 Фанаты «Селтика» поддержали ЛГБТ-движение во время матча чемпионата Шотландии
11:32 Разгневанные болельщики «Ланса» попытались атаковать игроков по ходу матча
11:32 Евсеев: «Урал» ждал от ЦСКА большего, мы не дали им ничего сделать
11:28 Фекир — о голе с центра поля: увидел, что вратарь вышел далеко из ворот и ударил
11:22 Вальверде: неожиданный уход Неймара заставил «Барселону» немного изменить планы
11:13 Билич: «Вест Хэм» выбрал очень обидный способ проиграть «Саутгемптону»
11:03 Симеоне: то, как закончился матч с «Жироной», вызвало у меня приятные эмоции
11:02 Тренер «Балтики»: проигрывать такие матчи — это что-то невероятное
10:46 Хьюз: в АПЛ Хесе засияет
10:43 Маротта: «Ювентус» не жалеет об уходе Бонуччи в «Милан»
10:32 Бенитес: деньги — не главная проблема «Ньюкасла» на трансферном рынке
10:30 Жена Зобнина и другие красавицы трибун, которых расстроил «Спартак». Фотообзор
10:18 Аллегри: к счастью, Буффон всегда был номером один, он выручил «Ювентус»
10:17 Тренер «Оренбурга»: надо благодарить Бога, что мы одержали победу над «Лучом»
09:58 Цорк: вопрос с уходом Обамейянга из «Боруссии» Д закрыт, момент для него упущен
09:43 Бауэр: в «Рубине» все сыграли здорово, но Карадениз в матче с «Анжи» был лучшим
09:33 Монтелла: меня не интересует, что многие считают «Милан» претендентом на титул
09:31 Конте: в нынешних рыночных условиях £ 56 млн за Морату – хорошая цена
09:27 Тихонов: против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергией
09:21 Венгер: у «Арсенала» забрали чистый гол, Ляказетт не был в офсайде
09:07 «Амкар» — «Зенит»: команды определились с игровой формой на матч
08:47 Вальверде: хотим найти игру, благодаря которой Месси будет блистать
08:06 Зидан: в «Реале» нет команды «А» и команды «Б»
08:04 Стоичков: Асенсио не играет в «Барселоне» из-за некомпетентности руководства
06:34 Гётце: никогда не был настолько долго вне игр, и я счастлив вернуться
06:01 СМИ: «Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Диего Косты за € 45 млн
04:23 Стоичков подшутил над новичком «Барселоны» Паулиньо и президентом клуба Бартомеу
03:54 Гулиев: «Анжи» проиграл все матчи, кроме одного. Дела у клуба не идут
Все новости RSS
Партнерский контент