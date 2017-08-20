С. Индзаги: после победы над «Ювентусом» люди снова начали говорить о «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги назвал заслуженным успех римской команды во встрече с «Ювентусом» (3:2) в матче за Суперкубок Италии.
«После победы в матче за Суперкубок Италии люди снова начали говорить о „Лацио“, мы в игре. Я уверен в команде и расслаблен. Я чувствую, что „Лацио“ заслуживает большего, чем 10-е место.
Победа над „Ювентусом“была исторической и полностью заслуженной. Никто бы не поставил на нас, но я верил в „Лацио“. Это была победа всего коллектива, мы победили одну из сильнейших команд в Европе», — цитирует Индзаги Football Italia.
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