Почеттино: рост власти игроков — это не шутки, а реальная проблема футбола

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что рост власти игроков становятся одной из проблем футбола.
«Рост власти игроков — это не шутки. Думаю, такая проблема есть. Самое главное в футболе — это всегда клуб, затем, конечно, идут фанаты. Дальше идут игроки, тренер и его штаб.
Если игроки начинают чувствовать, что они важнее клуба и болельщиков, это может нанести большой вред любому клубу. Но я с этим не сталкивался. Может, мне повезло, потому что в „Эспаньоле“, „Саутгемптоне“ и здесь, в „Тоттенхэме“, всё очень сбалансировано.
В конце концов у любого клуба должны быть хорошие игроки, но отношение футболистов к делу и их поведение тоже крайне важны», — цитирует Почеттино Sky Sports.
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