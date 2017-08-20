«Амкар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Встреча состоится в Перми на стадионе «Звезда».
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Гасилин.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз, Дриусси.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит».