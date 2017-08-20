Петраков: у «Томи» выпадали 3-4 игрока, обыграть хорошую команду всемером тяжело

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился причинами поражения в выездном матче девятого тура ФНЛ с петербургским «Динамо» (0:2).
«Впечатления не самые хорошие, когда команда проигрывает. Но в каждом проигрыше есть свои причины. Как объективные, так и субъективные. Из-за дисквалификации мы потеряли основного нападающего, и наша игра в атаке стала намного проще. Сегодня не показали хорошего футбола, а на поле должно быть 11 боевых единиц. А у нас некоторые игроки не проявили себя как нужно. А так в футбол играть нельзя.
Когда один выпадает – тяжело, а когда три-четыре, нужно задуматься. Ну и ранняя замена спутала нам все карты. К сожалению, обыграть хорошую команду всемером тяжело», — цитирует Петракова сайт ФНЛ.
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